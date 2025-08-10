Бедствено положение е обявено в 3 села в община Средец

В община Средец е обявено бедствено положение за селата Сливово, Синьо Камене и Гранитец по заповед на кмета Иван Кичев.

Бедственото положение е обявено заради пожар, тръгнал от землището на с. Сливово и разпрострял се към селата Синьо Камене и Гранитец, който застрашава здравето и имуществото на местните жители.

За овладяване на огъня днес в 07:45 и 09:38 часа в района на Сливово бяха изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово, съобщиха от Министерството на отбраната.