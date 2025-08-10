Калин Стоянов отговори от името на „Ново начало“ на Радев за продажбата на държавни имоти

„След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото“.

Това написа в позиция във „Фейсбук“ депутатът от „Ново начало“ Калин Стоянов. Обичайно тази функция изпълнява лидерът на партията Делян Пеевски.

„Радев може да бъде спокоен, че ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, няма да допуснем държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било (..) По думите на Радев това щяло да бъде „най-големият грабеж от 90-те години насам“. Това е типично изказване, целящо да всява смут, страх и несигурност„, пише Стоянов в социалната мрежа.

По-рано Радев коментира хода на правителството, което нарича на Борисов и Пеевски, за продажба на имоти с отпаднала необходимост. Президентът заяви още, че една грешка води до следваща, като от това ще спечели единствено „клиентелата на новата коалиция„, докато всички българи ще обеднеят, а природата ще пострада. По тази причина е наложил вето и очаква депутатите да преразгледат ситуацията.