Борбата с огъня в Сунгурларе продължава

Нощта в Сунгурларско е преминала сравнително спокойно, но пожарът все още не е напълно потушен. В момента има четири активни огнища в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала, като гори гората, съобщават от общината.

На място работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, хеликоптер от Ново село, а се очакват още хеликоптер „Кугър“, два шведски самолета и два булдозера.

Местни земеделци помагат с техника и вода, а в гасенето участват и доброволци. Няма опасност за населението, но остава в сила бедственото положение. Засега няма оценка на щетите, а въпреки овладяването на огъня, рискът от ново разгаряне остава висок.

