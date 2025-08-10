НОИ ще извършва годишни проверки на пенсиите, изплащани в чужбина

Всички пенсионери, които живеят в чужбина и получават пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ), ще трябва до края на тази година да подадат декларация, за да продължат да получават сумите от България. От следващата година това ще бъде ежегодно изискване, валидно всяка година между 1 ноември и 31 декември.

Промяната е записана в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и цели да предотврати неправомерното изплащане на пенсии след смъртта на получателя, тъй като често липсва навременно уведомяване за такива случаи. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, публикувани за обществено обсъждане.

Изискването важи за пенсии, отпуснати изцяло по българското законодателство, за които не се прилагат международни споразумения или европейски регламенти. Декларацията трябва да бъде заверена от консулска служба или друг официален орган и може да се подаде лично, по пощата, чрез упълномощено лице или електронно.

Същевременно се въвежда улеснение за пенсионерите, които получават парите си чрез пощенски станции – вече ще се изисква заявление за промяна на пощенската станция само ако тя се намира в друго населено място, а не при всяка промяна в рамките на същия град или село.