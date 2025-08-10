Гаджев отговори на президента: Последното служебно правителство на Радев е продало 124 държавни имота

„Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота“. Това написа във „Фейсбук“ профила си депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Коментарът му идва в отговор на думите на държавния глава Румен Радев от по-рано днес, че „правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница, защото стягат най-големия грабеж от 90-те години насам“. Президентът заяви още, че една грешка води до следваща, като от това ще спечели единствено „клиентелата на новата коалиция„, докато всички българи ще обеднеят, а природата ще пострада. По тази причина е наложил вето и очаква депутатите да преразгледат ситуацията.

„Предходното му служебно правителство – 138. Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако влезна в същото ниво на риторика – коя клиентела е обслужвана тогава?„, написа Гаджев в социалната мрежа.

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли с гласовете на ГЕРБ, „Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването.

Това беше последният приет законопроект, преди народните представители да излязат в лятна ваканция.

Съгласно новите текстове, обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50% държавно участие, както и други обекти, ще се продават чрез електронен търг. Продажбата и замяната на имоти – частна държавна собственост, които са под управлението на Министерството на отбраната, ще се извършва от областните управители по местонахождението на имотите или от министъра на регионалното развитие чрез Агенцията за публичните предприятия и контрол.