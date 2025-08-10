РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Десетки хиляди протестираха в Тел Авив срещу плановете на Нетаняху за окупация на град Газа

Снимка: „Асошиейтед прес“

Десетки хиляди души протестираха в Тел Авив срещу плановете на правителството за разширяване на войната в Газа, съобщава ДПА, позовавайки се на израелски медии.

Демонстрацията бе организирана от форум на близки на заложници, отвлечени от „Хамас“ и отведени в ивицата Газа, които се страхуват, че новите военни действия ще застрашат живота на техните роднини.

В петък кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри операция за превземане на град Газа с цел установяване на контрол над цялата крайбрежна зона. Според военните заложниците вероятно се намират в райони извън техен контрол, включително и в самия град Газа.

