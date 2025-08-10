Ryanair отказа да поеме отговорност за скандала с детето с инвалидната количка

Ryanair обяви в официално изявление, че наземният екип на летище София не е успял да потвърди безопасното изключване на батерията на инвалидна количка, поради което пилотът е отказал да я приеме на борда. По-рано същия ден транспортният министър Гроздан Караджов разпореди спешна проверка, след като пътници от полет София – Милано-Бергамо били свалени от самолета заради спор относно превоза на инвалидната количка.

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана с гелов акумулатор. По съображения за безопасност геловите акумулатори на инвалидни колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде приета количката за въздушен превоз. Тъй като служителите по наземно обслужване на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не можаха да установят дали акумулаторът е бил изолиран, те не успяха да натоварят количката на самолета. Когато бяха уведомени, че служителите по наземно обслужване на летище София не могат да натоварят количката, тези пътници станаха конфликтни на борда на самолета и бяха свалени от местната полиция“, написаха от Ryanair.

Министър Караджов определи ситуацията като „пореден скандален случай на летище „Васил Левски“ – София“ и настоя за изясняване на всички обстоятелства.