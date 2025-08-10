Според Румен Радев хазната е празна заради еврото и ще се пълни с продажба на държавни имоти

Президентът Румен Радев заяви пред журналисти във Варна, че прибързаните действия по въвеждането на еврото са изчерпали хазната и сега правителството търси средства, като планира продажба на държавни имоти.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските„, коментира държавният глава.

Той заяви, че една грешка води до следваща, като от това ще спечели единствено „клиентелата на новата коалиция„, докато всички българи ще обеднеят, а природата ще пострада. По тази причина е наложил вето и очаква депутатите да преразгледат ситуацията.