130 жилищни блока в София ще бъдат санирани със средства от ПВУ

130 многофамилни жилищни сгради ще бъдат санирани в Столичната община със средства от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

40 от сградите ще се обновят по Етап 1 на Плана до края на месец юни 2026 г., а останалите са по втория етап. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на днешна работна среща с кметове и представители на 14 районни администрации в София, които имат сключени договори за енергийна ефективност.

„Успяхме да спасим европейските средства за саниране на сградите и да спестим националния ресурс, който да вложим в нова програма за енергийна ефективност. Очаква се тя да стартира до два месеца“, е казала пред представителите на местната власт Янкова, цитирана от пресцентъра на МРРБ.

Тя е призовала районните кметове да не бъркат програмата за саниране по ПВУ в ББР и втората национална програма за енергийна ефективност, която също ще се финансира от държавния бюджет.

„Радвам се, че в 14-те столични районна сте напрегнали потенциала на администрациите и ще изпълним строителството в заложените срокове. Хората ще ви помнят цял живот, защото сте променили жилищата им, стандарта на живот, затова бъдете сред тях, помагайте им и откликвайте на въпросите им“, призовала още зам.-министър Дора Янкова.