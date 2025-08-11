41 пожара горят на територията на страната, има риск пламъците да навлязат в парк Пирин

51 са пожарите, възникнали на територията на страната в рамките на днешния ден. 10 пожара са напълно погасени, върху 41 продължава работа.

Това заяви гл. комисар Николай Николов пред журналисти. По думите му няма опасност за населените места.

„Три от пожарите представляват по-сериозна заплаха за гората. Първият пожар е този в Средец, той е локализиран, вървят нещата към погасяването му. Вторият е в Сунгурларе. Над 16 000 дка засегната площ. Единият от фронтовете е ограничен, продължава работата по последния фронт. Повече от 160 човека продължават със своите усилия за ограничаване и ликвидиране на пожара в Пирин. Техните усилия дадоха резултат и в момента само две огнища продължават да създават проблем“, поясни Николов.

Утре започваме рано сутрин с цел дислоциране на средствата и силите навреме, допълни комисар Валентин Василев.

„Теренът е трудноропоходиум, не се достига с автомобили, изисква дълго време ходене пеш, за да стигнем навреме до последното огнище, което е най-високо. Събирането на състава започва в 5.00 часа, като очакваме и доброволци. Днес имаме помощ по въздух, очакваме такава и утре“, каза още той.

Комисар Василев уточни, че за гасенето на пожара се използва ръчни средства, както и летателна техника – два самолета и хеликоптер. „Използваме линия – 400-500 метра с автомобил с помпа за високо налягане и обливаме фронтовете, които вече сме ограничили с просека“, добави той.