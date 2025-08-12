В потушаването на огъня в Пирин отново ще се включат хеликоптери

Поредна трудна нощ за огнеборци и доброволци, които се борят с пожара в Пирин. В неделя в района се появиха три нови огнища, които разшириха огнената стихия, отслабнала след дъждовете миналата седмица.

Едното огнище е вече потушено, а гасенето на останалите две продължава.

Огнищата са в труднодостъпни, пресечени райони, което прави наземното гасене още по-трудно.

Днес се очаква в операцията отново да се включат хеликоптери, за да ограничат разпространението на пожара и да предотвратят навлизането му в Национален парк „Пирин“.

Пожарникари, военни, горски служители и доброволци работят на терен още от 5 часа сутринта, опитвайки се да овладеят огъня преди следобедното затопляне.