Атанас Зафиров ще запознае всички институции с проблем на арменската църква у нас

Вицепремиерът Атанас Зафиров изрази своята подкрепа за делата на каноничната арменска църква и нейните духовни представители. Това стана по време на среща с епископ Датев Агопян, архиерейски наместник на Арменската апостолическа църква в България, съобщава правителствената пресслужба. Агопян разказал на Зафиров за проблем с Епархийския съвет. От официално разпространената информация не става ясно какъв точно е проблемът с Епархийския съвет. Но на сайта му четем, че неговият председател Антраник Левон Шакариян обвинява епископ Датев Акопян (правописът е оригинален), че „прави опити за омаскаряване и раздори в Арменската Епархия в България“.

По време на днешната среща вицепремиерът Зафиров уверил епископ Агопян, че през годините отношенията с арменската диаспора винаги са били отлични и тя е образец за интеграция и приятелство между двата народа. Той уверил духовното лице, че в негово лице има пълната му подкрепа за разрешаването на всякакви подобни проблеми и му обещал да запознае всички институции с проблема.

От пресслужбата на Министерския съвет припомнят, че вицепремиерът Атанас Зафиров е пет мандата председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента, както и че той е носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на Армения.

