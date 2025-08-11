РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Отстъпки няма да спрат Русия, категоричен е Зеленски

Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че отстъпките към Русия няма да доведат до прекратяване на войната и че Кремъл трябва да бъде подложен на по-силен международен натиск, предаде Ройтерс. Той подчерта, че за една седмица Русия е използвала над 1000 въздушни бомби и близо 1400 бойни дрона, а само за последните 24 часа е започнала 137 бойни действия. Зеленски благодари на съюзниците на Киев и подчерта, че „мир чрез сила“ е единственият възможен подход към Москва.

Изявлението му идва дни преди срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Разговорите между Тръмп и Путин може да се проведат в хотел в Гирдвуд

Междувременно полският премиер Доналд Туск обяви, че след разговори с ключови европейски лидери е постигната обща позиция – Европа няма да приеме условия на Русия за прекратяване на войната, ако те включват окупация на украински територии. Той подчерта, че държавните граници не могат да бъдат променяни със сила и агресорът не трябва да извлича полза от започнатия конфликт.

