Мечтата за компютърни науки се превърна в кошмар

Обещанието, че кодирането е равносилно на просперитет, официално се срина.

Според неотдавнашно проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк, току-що завършилите компютърни науки са изправени пред безработица от 6,1% до 7,5% – повече от два пъти по-висока от тази при завършилите биология и история на изкуството. Една смазваща статия в New York Times подчертава какво се случва в реалния живот.

Индивидуалните истории са сюрреалистични. 21-годишната Манаси Мишра завършва университета „Пърдю“ с обещания за шестцифрени начални заплати, но получава само едно интервю, в Chipotle (не получава работата). Зак Тейлър е кандидатствал за близо 6000 технологични работни места, откакто завършва университета на Орегон през 2023 г., като е получил само 13 интервюта и нито една оферта. Дори от McDonald’s са го отхвърлили поради „липса на опит“.

Предполагаемите виновници? AI инструменти за програмиране, които премахват младши позиции, докато големи имена като Amazon, Meta и Microsoft съкращават работни места. Студентите твърдят, че са в капан на „AI цикъл на гибелта“ – използват изкуствен интелект за масово кандидатстване, докато компаниите използват изкуствен интелект, за да ги отхвърлят автоматично, понякога в рамките на минути.

