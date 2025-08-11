РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Мечтата за компютърни науки се превърна в кошмар

компютри Мечтата за компютърните науки се превърна в кошмар

Обещанието, че кодирането е равносилно на просперитет, официално се срина.

Според неотдавнашно проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк, току-що завършилите компютърни науки са изправени пред безработица от 6,1% до 7,5% – повече от два пъти по-висока от тази при завършилите биология и история на изкуството. Една смазваща статия в New York Times подчертава какво се случва в реалния живот.

Индивидуалните истории са сюрреалистични. 21-годишната Манаси Мишра завършва университета „Пърдю“ с обещания за шестцифрени начални заплати, но получава само едно интервю, в Chipotle (не получава работата). Зак Тейлър е кандидатствал за близо 6000 технологични работни места, откакто завършва университета на Орегон през 2023 г., като е получил само 13 интервюта и нито една оферта. Дори от McDonald’s са го отхвърлили поради „липса на опит“.

Meta инвестира милиарди в самоуки AI модели и ново поколение умни очила

Предполагаемите виновници? AI инструменти за програмиране, които премахват младши позиции, докато големи имена като Amazon, Meta и Microsoft съкращават работни места. Студентите твърдят, че са в капан на „AI цикъл на гибелта“ – използват изкуствен интелект за масово кандидатстване, докато компаниите използват изкуствен интелект, за да ги отхвърлят автоматично, понякога в рамките на минути.

Четете още: AI в депресия? Google Gemini се нарича „позор за всички възможни вселени“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени