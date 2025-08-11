РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Баща гръмна сина си с ловна пушка след скандал

ловна пушка

Баща застреля сина си с ловна пушка след скандал в село Врачеш. Около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в селото, като на място били изпратени служители на жандармерията. С пристигането си те чули два изстрела от къщата, обект на сигнала.

След проверка на адреса те установили, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя син. Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

След доклад на събраните материали в окръжната прокуратура 61-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 116, ал.1, т.3, пр.2, т.6, пр.1 от НК. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.

