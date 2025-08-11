Милиони в Япония призовани да се евакуират след проливни дъждове

Японските власти призоваха няколко милиона души да се евакуират от домовете си в югозападната част на страната заради наводнения и свлачища, настъпили след проливни дъждове. Няколко души са обявени за изчезнали, предаде БТА.

Японската метеорологична агенция съобщи, че в град Тамана, префектура Кумамото, са паднали рекордни за региона дъждове. Кадри от японската телевизия показват къщи, магазини и автомобили, залети от вода с височина около метър.

Около 384 000 души, основно в префектура Кумамото, са под най-високата степен на тревога.