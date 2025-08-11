РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Еврото няма да промени митническите декларации, уверяват от Агенция „Митници“

Еврото няма да промени митническите декларации, уверяват от Агенция "Митници"

Въвеждането на еврото няма да доведе до промени в начина на попълване на митническите декларации. Това заяви пред БНР Кольо Колев, директор на „Информационни системи и аналитична дейност“ в Централното митническо управление. Той подчерта, че за икономическите оператори няма да има нови изисквания.

По думите му, информационните системи на митниците, които трябваше да бъдат адаптирани, вече са почти изцяло в реална експлоатация, а законовият срок за пълната им готовност – 1 октомври, ще бъде спазен. Колев увери, че не се очакват затруднения и процесът ще протече спокойно и без напрежение.

Колев отбеляза, че основното предизвикателство при преминаването към еврото е събирането на публичните държавни вземания. В момента над 95% от процесите в Агенция „Митници“ са напълно дигитализирани, а в плановете на ведомството влиза и използването на изкуствен интелект.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени