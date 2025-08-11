Еврото няма да промени митническите декларации, уверяват от Агенция „Митници“

Въвеждането на еврото няма да доведе до промени в начина на попълване на митническите декларации. Това заяви пред БНР Кольо Колев, директор на „Информационни системи и аналитична дейност“ в Централното митническо управление. Той подчерта, че за икономическите оператори няма да има нови изисквания.

По думите му, информационните системи на митниците, които трябваше да бъдат адаптирани, вече са почти изцяло в реална експлоатация, а законовият срок за пълната им готовност – 1 октомври, ще бъде спазен. Колев увери, че не се очакват затруднения и процесът ще протече спокойно и без напрежение.

Колев отбеляза, че основното предизвикателство при преминаването към еврото е събирането на публичните държавни вземания. В момента над 95% от процесите в Агенция „Митници“ са напълно дигитализирани, а в плановете на ведомството влиза и използването на изкуствен интелект.