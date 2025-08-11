CATL спира производството в ключова литиева мина заради изтекъл лиценз

Китайският гигант в производството на батерии Contemporary Amperex Technology – CATL съобщи в понеделник, че е прекратил производството в голяма литиева мина, след като лицензът ѝ е изтекъл – новина, която предизвика ръст на цените на фючърсите на лития и на акциите на миннодобивните компании.

CATL посочи, че лицензът за мината ѝ в Ичун, в южната провинция Дзянси, е изтекъл на 9 август и компанията кандидатства за неговото подновяване „възможно най-скоро“. „След одобрението ще възобновим производството“, допълниха от CATL.

Най-активно търгуваните фючърсни контракти на литиев карбонат на борсата в Гуанджоу скочиха с 8% – до горния целеви лимит след съобщението. В Китай акциите на Ganfeng Lithium повишиха пазарната си оценка с над 4%, а регистрираните в Хонконг скочиха с около 10% в началото на търговията. Книжата на Tianqi Lithium поскъпнаха с около 11 процента.

Сред австралийските компании за добив на литий най-големият печеливш беше Liontown Resources с ръст от близо 25 процента. Pilbara Minerals, IGO, Core Lithium и Mineral Resources отчетоха скокове между 10.5% и 17.4 процента.

В сектора на лития се наблюдава по-слаб от очакванията ръст на търсенето на електромобили и пренаситен пазар. След рекордните нива през 2022 г., цените на метала – ключов за прехода на света към по-зелена енергия – потънаха с близо 90%, което накара производителите по света да свият инвестиционните си планове.

Цените на лития нараснаха през септември миналата година, когато CATL обяви планове да коригира производството на литиев карбонат в проекта си в Дзянси, но се понижиха, когато през февруари китайският гигант съобщи, че ще възобнови дейността.