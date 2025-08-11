С повече реклама Кюстендил ще покаже своите 40 лечебни извора,обяви Мирослав Боршош

Министърът на туризма Мирослав Боршош и кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов обсъдиха възможностите за развитие на туризма в региона, информираха от Министерството на туризма.

Оттам допълват, че Община Кюстендил разполага с уникални природни ресурси и културно наследство от различни епохи, които привличат все повече туристи от страната и чужбина.

„Приветствам усилията на местната власт да инвестира в развитието на дестинацията. Със съвместни действия и повече реклама можем да покажем по-добре потенциала на общината като целогодишна туристическа дестинация…”, заяви Боршош.

Специално внимание той обърна и на потенциала на Кюстендил, свързан с развитието на климатолечението, балнео и СПА туризма, тъй като в курорта има 40 минерални извора с лечебна вода. От своя страна, кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази готовност за участие в маркетинговата и рекламна програма на Министерството на туризма.

Министър Боршош допълни, че Министерството на туризма ще продължи своята работа в подкрепа на туризма в регионите и е в тясно сътрудничество с местната власт и бизнеса, за да се гарантира устойчивото развитие на сектора.