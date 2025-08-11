И последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на БФБ

Последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на „Българската фондова борса“ (БФБ) с код TBIE от 12 август (вторник). Емисията, издадена март 2025 г., се превърна в най-голямата на банката – на стойност 34 милиона евро. Годишният лихвен процент е 7.6 на сто. Облигациите са с падеж през септември 2028 г., но банката има право да ги изкупи обратно една година по-рано.

Това е петата емисия облигации на tbi bank, която се търгува на „БФБ-София“.

През последните четири години банката се утвърди като лидер на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, tbi bank привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

Повече информация за емисиите облигации на банкатаможе да откриете тук >>.