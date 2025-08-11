„Формула 1“ донесе приходи от 1.2 млрд. долара на собственика си Liberty Media 

През второто тримесечие на 2025 г. реалните приходи на американската компания Liberty Media, която притежава търговските права за Световния шампионат по „Формула 1“, от това състезание възлизат на 1.2 милиарда долара. Това показват данните от финансовия й отчет, приключил на 30 юни. Оперативните приходи, генерирани от „Формула 1“, скочиха с 249 процента.

Прави впечатление, че първото тримесечие на състезаниято беше нерентабилно, но благодарение отчасти на излизането на филма „F1“ с Брад Пит в главната роля, то успя да се върне към траекторията на растеж.

Третото тримесечие, което вече ще включва приходи, генерирани от шампионата по мотоциклетни състезания MotoGP, сделката за придобиване за която беше сключена от Liberty Media в началото на юли, обещава да бъде още по-впечатляващо. Междинни отчети от този вид рядко предизвикват голям интерес, но това е различен случай. Факт е, че

през първото тримесечие (завършило на 31 март), Liberty Media отчете 27% спад на приходите на годишна база.

Между другото, за първи път от 2020 година. Но тогава всичко се обясняваше с факта, че началото на световното първенство беше отложено за месец май поради пандемията от COVID-19. Вярно е, че в абсолютни числа цифрата за първото тримесечие на 2025 г. – 403 милиона долара – все още беше втората най-висока за цялото време, откакто Liberty Media притежава „Формула 1“ (американците поеха контрола над състезанието през 2016 г.). Но инвеститорите не можеха да не се притесняват, че най-гледаното автомобилно състезание в Европа и Азия е излязла от траекторията на растеж и разходите надвишават приходите.

Както показват данните за второто тримесечие, завръщането към добрите резултати беше впечатляващо. Приходите на Liberty Media за отчетния период от самата „Формула 1“, които включват постъпления от договори с промоутъри (плащане за правото на провеждане на състезанието), рекламни споразумения и продажба на права за телевизионно излъчване, са се увеличили с 41% на годишна база и са достигнали 1.23 милиарда долара (още 145 милиона долара са получени от други източници).

Това е едва третият път, в който тримесечните приходи, генерирани от „Формула 1“, надхвърлят 1 милиард долара.

Нещо повече, предишните два са се случили в края на годината, когато съдбата на титлата често се решава и общественият интерес естествено се увеличава. Отчетът посочва, че оперативната печалба на „Формула 1“ се е увеличила с 249% (на годишна база) и е достигнала 293 милиона долара. И това е въпреки факта, че разходите също са се увеличили.

По-специално, 513 милиона долара са изразходвани за плащания към отбори в сравнение с 435 милиона долара през второто тримесечие на 2024 година.

Общите плащания към отбори през 2025 г. достигнаха 635 милиона долара.

Всеки от участниците получават плащания според местата, които са заели в Купата на конструкторите през предходния сезон. Например, през 2024 г. Liberty Media е превела 1.53 милиарда долара на десет отбора.

Прави впечатление, че един от двигателите на растежа на приходите на „Формула 1“, по-специално поради ръста на телевизионната аудитория с около 4%, е излизането на блокбъстъра „F1“ с участието на Брад Пит. Филмът е събрал над 550 милиона долара в боксофиса, превръщайки се в най-касовия филм както в историята на Apple, така и в кариерата на Брад Пит. Самото Liberty Media обаче е малко вероятно да получи значителен дял от тези пари.

Главният счетоводител на Liberty Media Брайън Уендлинг, чиито думи са цитирани от портала Sportspro, определи преките приходи на компанията от прехвърлянето на правото за използване на символите на „Формула 1“ на авторите на филма като „умерени“. Според президента на „Формула 1“ Стефано Доменикали обаче успехът на филма за F1 наистина е помогнал за повишаване на интереса на зрителите към състезанията, особено сред по-младото поколение.

Резултатите за третото тримесечие биха могли да бъдат още по-впечатляващи. В началото на юли Liberty Media финализира сделката за придобиване на MotoGP, най-голямата серия мотоциклетни състезания в света (покупката му струваше 4.2 милиарда долара), а сега данните ѝ ще бъдат включени във финансовите отчети на компанията.