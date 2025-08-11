Alphabet продава акциите си в CrowdStrike и усилва фокуса си върху Wiz

Tехнологичната компания Alphabet е един от най-големите инвеститори в изкуствен интелект (AI) в света. По време на конферентен разговор за резултатите през второто тримесечие финансовият директор Анат Ашкенази заяви, че тази година компанията ще изхарчи 85 млрд. долара за капиталови разходи, като те се увеличават спрямо предишната ѝ прогноза от 75 млрд. долара. Две трети от тази сума ще бъдат насочени към сървъри за обучение и работа на големи езикови модели.

Alphabet инвестира сериозно в AI и в други направления, включително чрез независимия си фонд за растеж CapitalG. Той управлява активи за 7 млрд. долара и е бил инвеститор в няколко големи компании (16 от които вече са излезли на борсата). Към края на второто тримесечие фондът държи 36 публично търгувани акции според подадения във SEC формуляр 13F. Една от тях е водещата AI компания CrowdStrike, в която CapitalG инвестира още през 2015 година. Вместо компанията майка Alphabet да инвестира в нея, решава да придобие петгодишният стартъп Wiz за 32 млрд. долара.

Най-важният фактор за решението да се продаде стартъпа CrowdStrike изглежда е била високата оценка на компанията. Освен това, придобиването от Alphabet на конкурентната облачна компания за киберсигурност Wiz през март вероятно е ускорило решението.

CrowdStrike увеличи разходите за продажби и маркетинг, като предлага отстъпки на клиенти, които купуват повече модули от нейната платформа за сигурност.

CrowdStrike инвестира и в агентен AI чрез новата си платформа Charlotte, която може да предприема незабавни действия за спиране на заплахи при тяхното откриване. Софтуерът надгражда вече съществуващите алгоритми за машинно обучение, които компанията използва за засичане на заплахи.

След силния ръст на приходите, акциите на CrowdStrike в момента се търгуват добре, правейки я една от най-скъпите компании в сектора на киберсигурността.