Борислав Сарафов представи Тихомир Стоев – новия административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив

Днес (11 август) изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов представи във втория по големина град у нас новия административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев, информират от държавното обвинение.

Сред присъстващите на официалната церемония по представянето бяха Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МВР – главен комисар Мирослав Рашков, прокурорите от АП-Пловдив и други. Сарафов заяви подкрепата си за Тихомир Стоев, като му пожела успешна и ползотворна работа. Той благодари и на досегашния апелативен прокурор Тодор Деянов за постигнатите резултати през годините на неговия мандат.

„Прокуратурата и МВР в страната работят добре и в синхрон за осигуряване на спокойствието на хората и за да отговорят на очакванията на обществото за справедливост„, подчерта Борислав Сарафов.

Тихомир Стоев, от своя страна, благодари за доверието и призна, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.

От обвинението припомнят, че на 16 юли т. г. Стоев бе определен за изпълняващ функциите апелативен прокурор на град Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на 5-годишния мандат на досегашния административен ръководител Тодор Деянов.

Тихомир Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура-Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция „Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Апелативният район за който ще отговаря Тихомир Стоев включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.