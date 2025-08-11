германия разследва злоупотреби на пазара на газ, предупреждава за повишение на цените

Регулаторът на електроенергийната мрежа на Германия разследва потенциален случай на манипулиране на пазара на газ и предупреди, че инцидентът може да увеличи енергийните сметки за потребителите. Разследването се отнася за разходи от около 60 милиона евро, направени между средата на май и средата на юли 2025 г., съобщи Федералната агенция за електроенергийни мрежи (BNetzA) в имейл. Тогава е имало очевидно несъответствие с големи количества гориво, необходими за преобразуване на природен газ.

Германия използва два вида газ, тъй като в исторически план северните и западните региони са разчитали на нискокалорично синьо гориво от Холандия, докато другите са ползвали висококалоричен газ от източници като Норвегия или Русия. С намаляването на доставките от Холандия, понякога горивото трябва да бъде преобразувано за тръбопроводите и уредите в определени области, а разходите се управляват от пазарния оператор Trading Hub Europe GmbH (THE.)

През последните месеци обаче THE наблюдава „необичайно поведение при предложения от страна на някои мениджъри на балансиращи групи“, което влияе върху дейности по преобразуването, посочи говорител на оператора в имейл и добави, че THE приветства разследването на властите.

Докато Европа успя да преодолее най-тежките фази на енергийната криза, която избухна преди повече от три години, пазарните колебания и нестабилността продължават да привличат интерес към потенциални възможности за печелене на пари. В Германия преобразуването на вносни газови потоци изглежда е създало такъв прозорец, като търговците в определени моменти са предложили големи обеми нискокалоричен газ, след което са намалили доставките си, създавайки дисбаланс и принуждавайки THE да купува скъпо висококалорично синьо гориво.

Федералната агенция за електроенергийни мрежи разследва различни групи, свързани с балансирането на потоците – по правило доставчици на енергия – в комбинация с регионални регулатори в други държави, както и с надзорника на Европейския съюз ACER. Засега не са предоставени подробности за начина, по който работи потенциалното манипулиране на пазара.

Германският регулаторен орган предупреди също, че може да се наложи да увеличи таксата, която подпомага финансирането на дейностите по преобразуване на синьото гориво в резултат на високите разходи. В момента тя е нулева, но когато се повиши, обикновено се прехвърля върху крайните потребители чрез цените на газа и може да увеличи сметките точно когато германското правителство се опитва да ги намали.

Отделно, през миналата седмица Берлин обяви, че ще премахне друг налог, свдързан със складирането на газ, който също обикновено се прехвърля върху потребителите. Кабинетът на канцлера Фридрих Мерц се опитва да редуцира разходите за енергия за домакинствата и бизнеса.

Мрежовият регулатор не хвърли светлина върху срока на разследването. THE също отказа да даде подробности за него.