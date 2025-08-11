Спорът за германо-полската граница поражда напрежение в пограничните градове

Губен и Губин на река Ниса са свидетели на признаци на разделение, след като Берлин и Варшава изостриха спора за миграцията. В продължение на няколко седмици жителите на двата „градa-близнаци“ на германо-полската граница свикват с непривичната гледка на граничари, разположени от двете страни на 68-метровия мост, който свързва Губен (от германска страна) и Губин (от полска страна).

Границата, прокарана през 1945 г. по река Ниса, която разделя някогашния германски град Губен на две, отдавна беше изчезнала от ежедневието благодарение на интеграцията в Европейския съюз. През последните две десетилетия местните жители пресичаха моста свободно, за да пътуват до работа, да пазаруват или да водят децата си на училище.

Сега съоръжението отново се превръща в символ на разделение, тъй като Берлин и Варшава изострят спора за търсещите убежище на фона на нарастващи антиимиграционни настроения. През юли Полша, за първи път от влизането си в Шенген през 2007 г., възстанови контрола по границата с Германия в отговор на акция на Берлин от май.

Кметът на Губен, Фред Махро, е огорчен от гледката на граничари, „гледащи се като в студената война“. „Свикнали сме с друго, Европа може да предложи нещо различно. Европа е изградена върху доверие между съседите. Когато това доверие се разпада, Европа страда“, казва той.

Старите рани също се отварят: този месец от полската страна на моста се появиха знамена и банери в памет на Варшавското въстание от 1944 г., смазано от нацистите. Което провокира кмета на Губин Збигнев Бълочко да коментира: „За първи път се случва такова нещо“.

След като пое поста през май германският канцлер Фридрих Мерц засили контрола, за да забрани влизането на бежанци. Той обеща да затегне мерките, след като мигрант намушка смъртоносно дете малко преди изборите, и в опит да спечели избиратели от крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD), която водеше кампания за масови депортации.

Действията на Мерц предхождаха оспорваните президентски избори в Полша, където миграцията беше ключова тема, и подтикнаха полския премиер Доналд Туск да възстанови контрола на границата с Германия, за да предотврати връщания на мигранти. И двете страни се позоваха на извънредни мерки за временно спиране на правилата на Шенген за свободно движение.

Въпреки че личните отношения между Мерц и Туск са по-добри, и двамата остават под натиска на крайнодесни сили в страните си.

В Губин напрежението се повиши, когато германските проверки влязоха в сила. Появиха се самопровъзгласили се полски „патрули“, които да следят „никой да не влиза от германска страна“. Туск ги нарече „хулигани“, а партия „Право и справедливост“ – „пазители на полския суверенитет“.

И двамата кметове се надяват пораженията върху трансграничните връзки да останат минимални. Засега, казват те, преките неудобства за жителите са малки и контролът може да работи, ако е добре приложен. Полша обаче отхвърли предложението на Германия за съвместни проверки, заявявайки, че германски министър „няма да казва на Полша какво да прави“.

Законността на германските мерки е под въпрос, докато ЕС преразглежда правилата за депортиране. Междувременно и Германия, и Полша вече обявиха, че удължават проверките за още най-малко два месеца.

Историкът Щефан Ленщедт обобщава: „Това е като разоръжаване – първият, който отстъпи, изглежда слаб. Крайнодесните ще ги атакуват в момента, в който го направят.“

Четете още: Испания изпреварва Германия като водеща дестинация за убежище в ЕС