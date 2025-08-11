Голф клуб на Тръмп за 1.5 млрд. долара във Виетнам дава шепа долари и ориз на изселени фермери

Виетнамски фермери загубили съня си откакто властите съобщили, че трябва да напуснат фермите си, които са част от терена на бъдещ голф-клуб, финансиран от семейство Тръмп, срещу обезщетение от едва 3200 щ. долара и провизии от ориз. Курортът, чието строителство е планирано да започне през септември, предлага на хиляди селяни подобни компесаторни пакети, за да напуснат земята си, изхранвала ги от години и дори десетилетия, твърдят шест лица, запознати директно с въпроса, както и документи, до които са се добрали репортери на агенция „Ройтерс“.

Проектът в провинция Хунг Йен близо до столицата Ханой е първата партньорска инициатива на фамилния бизнес на американския президент Доналд Тръмп във Виетнам, получила ускорено одобрение в хода на преговорите за постигане на жизнено важна сделка с Вашингтон.

Предприемачите са започнали да намаляват прогнозите си за обезщетения под първоначалната си оценка, надхвърляща общо 500 млн. щ. долара, твърди запознат с плановете източник, без да обяснява причините за редукцията.

Виетнамската компания за недвижими имоти Kinhbac City и нейните партньори ще развият луксозния голф клуб след като платят на Trump Organization 5 милиона долара за права за лицензиране на марка, според регулаторни документи и източник, запознат със сделката. Семейният бизнес на Тръмп ще управлява клуба след завършването му, но не участва в инвестицията и в компенсациите на фермерите. Тръмп заяви, че активите му се държат в тръст, управляван от децата му, но разкрития през юни показаха, че приходите от тези източници в крайна сметка се натрупват при президента.

Властите ще определят окончателните размери на обезщетенията въз основа на размера и местоположението на земята, като официалното одобрение се очаква през следващия месец. Петима фермери, които ще бъдат лишени от собственост, свидетелстват, че са подразбрали за компенсации на стойност между 12 и 30 долара на квадратен метър земеделска земя.

Властите са предложили и допълнителни плащания за изкоренени растения и осигуряване на ориз за няколко месеца, приблизително в съответствие с един документ, прочетен от „Ройтерс“.

Местен служител отказа да говори за обезщетенията, но каза, че цените за земеделска земя в района обикновено не надвишават 14 долара на квадратен метър. Те в повечето случаи са по-високи в други провинции.

Във Виетнам земеделската земя се управлява от държавата. Фермерите получават малки терени за дългосрочна употреба, но нямат думата когато властите решат да си ги върнат обратно. Протестите са често срещани, но обикновено безрезултатни. Обезщетенията се изплащат от държавата, но сметката плащат предприемачите.

Премиерът на Виетнам Фам Мин Чин заяви, че фермерите ще бъдат обезщетени справедливо по време на изказване през май на церемонията по първа копка на голф проекта пред публика, сред която беше и синът на Тръмп – Ерик, старши вицепрезидент на Trump Organization.

Пострадалите фермери се оплакват, че нямат право да преговарят. И че ще бъдат компенсирани с около 12 долара за квадратен метър – ниска ставка, която биха приели, ако земята бъде използвана за прокарване на пътища или друга инфраструктура, които да подобрят живота на фората.

Адвокати и инвеститори в провинцията обаче заявиха, че голф клубът ще създаде по-добри работни места и ще направи селяните по-богати. Особено онези, които имат заведения в селото, граничещо с голф клуба. Според негови жителие, цените на земята там са се увеличили пет пъти, откакто проектът е бил обявен през октомври 2024 година.