Какво (не)направиха общинските съветници от ПП-ДБ в София – отчете председателят им Бойко Димитров

Председателят на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) Бойко Димитров отчете в профила си във „Фейсбук“ свършеното от колегите си през изтеклия политически сезон.

“Направихме ли нещо добро за софиянци през тази година? Това е най-важният въпрос, на който трябва да дадем отговор всички общински съветници, когато отчитаме свършеното от нас. Защото сме избрани, за да работим за тяхното (софиянци) благоденствие”, пише Димитров.

Въпреки критиките от страна на опозицията и честото разминаване на гледните точки с тях, Димитров подчертава, че положителните неща, които са свършени през този политически сезон, са повече от предишни години, но са крайно недостатъчни. Ето част от тях:

– Приемане на устройствени планове, които не водят до презастрояване;

– Приет план за възстановяването на чешмите в града и тяхното финансиране;

– Създаден фонд за талантливите деца на София и методика за тяхното финансиране;

– Създаване на правила за Публично-частни партньорства и подбор на конкретни проекти, които да бъдат реализирани;

– Инвестиции основно в образователна и социална инфраструктура.

В същото време преди няколко дни Бойко Димитров коментира пред медии, че опитите за промяна в града и за по-сериозни реформи срещат много сериозна съпротива и в този смисъл ключови сериозни промени все още не са осъществени на ниво Общински съвет.

И в настоящия си отчет, той също отбелязва, че най-важните неща, по които Общинският съвет не е приел най-добрите възможни решения са: бюджетът на София и икономическата рамка.

Той отбелязва, че бюджетът е приет от опозицията, а не от партиите, подкрепящи кмета. За основен проблем Димитров сочи орязването на средствата за няколко важни обекта, както и включването на прекалено много нови обекти, немалка част от които няма да бъде започната тази година и само ще блокира сериозни средства през следващите години. Въпреки всичко бюджет има, подчертава общинският съветник.

За икономическата рамка на обществения транспорт Димитров припомня, че след протестите на синдикатите опозицията е приела техните искания, като е гласувала увеличение на възнагражденията на абсолютно всички с 300 лв. и е приела рамка с 40 млн. лв. недостиг, което според Димитров ще увеличи „дупката“ през следващите години.

Общинският съветник признава, че групата на ПП-ДБ е имала и своите несполуки. Те са допуснали групата им да се раздели на две, както и отделни районни кметове и съветници да се отцепят и станат независими. Това сериозно отслабило позициите им, както в Общинския съвет, така и в текущото управление. На следващо място внасянето на предварителни доклади без обсъждане не довело до резултати и дало възможност на опозицията – в лицето на ГЕРБ, БСП и ИТН да отложат важни решения и реформи.

Какви са изводите? – “Ясно е, че в този Общински съвет има мнозинство на статуквото, което не иска сериозни промени. То предпочита да се върви по пътя на най-малкото съпротивление – да се наливат и „усвояват“ средства в нереформирани системи и да се приемат лесни и популистки решения. Само че Столичната община има нужда от промени, за да върви напред. И нашата задача е да подготвим тези промени, да ги обясним и защитим, както пред гражданите, така и пред останалите групи в Столичния общински съвет.

Това изисква много повече време, ресурс и отдаденост, но е единственият начин, за да може след две години да отчетем, че сме свършили достатъчно голяма част от това, за което сме избрани”, подчертава Бойко Димитров.