Индия готви ключови промени в закона за мините с фокус върху критичните минерали

Индия се стреми да си осигури постоянни и по-добри доставки на основни минерали, включително литий, мед, кобалт и редкоземни елементи, които са от ключово значение за ядрената енергетика, възобновяемата енергия, космическите технологии, отбраната, телекомуникациите и сектора на електрониката.

В момента веригата за доставки на тези минерали в голяма степен се доминира от Китай. Очаква се индийското правителство да представи през тази седмица в парламента изменения в законите за минното дело, като основният акцент е върху осигуряването на държавно финансиране за придобиване на активи с критични минерали в чужбина.

След като вече са получени всички необходими вътрешни правителствени одобрения, законопроектът за изменение на Закона за мините и минералите (развитие и регулация) може да бъде внесен в парламента още в понеделник (11 август).

Администрацията възнамерява да използва средства от Националния фонд за минерално проучване (NMET) за тези придобивания. Фондът в момента разполага с над 6000 крори (бел. ред. – един крор – crore – се равнява на 10 млн. индийски рупии), натрупани от притежателите на концесии за добив, които са длъжни да внасят 2% от дължимите лицензионни такси във фонда.

Създадената през 2015 г. с цел ускоряване на поручванията в минералния сектор NMET, вече е одобрила проекти на стойност 4000 крори. „Промяната в закона ще позволи средствата да се използват за придобиване на активи в чужбина, освен за подкрепа на вътрешни проучвания“, заяви официален представител на правителството.

Фондът ще получава приблизително 1000 крори годишно, като събирането ще нараства с въвеждането в експлоатация на повече мини. Името му ще бъде променено с включване на думата „развитие“, за да отразява по-широкия му обхват – проучване, придобиване и развитие на критични минерални активи на международно ниво.

Последната промяна в закона беше през 2023 година. „Поправката ще реши основния проблем – осигуряването на суровини от стратегически минерали“, коментира правителствен представител.

Правителството на Индия разглежда и възможността да се позволи продажба на натрупани минерални запаси от „затворени“ мини срещу еднократно плащане. „В редица такива мини са се натрупали огромни количества минерали, които не могат да се използват поради ниско качество или неподходящи характеристики за заводите“, обясни представител на властта.

Държавните органи съобщават, че над 50% от извлечените минерали се оказват негодни за употреба в съответните предприятия. Настоящите разпоредби забраняват на „затворените“ мини да продават тези натрупани залежи. Предложените промени биха дали право на щатските власти в страната да разрешават продажба на тези запаси в рамките на концесионните площи срещу допълнителен налог.

Администрацията се стреми също да опрости процедурите за включване на новооткрити минерали и съседни зони към съществуващи концесии срещу определена такса. Притежателите на разрешения за добив на ресурси на голяма дълбочина ще могат да кандидатстват еднократно за добавяне на съседни територии, ограничени до 10% от настоящата площ. Добивът от тези допълнителни терени ще бъде обложен с 10% надбавка върху аукционната премия за мините, придобити чрез търг. За тези съоръжения, които не са придобити на търг, ставките за минералите от разширените площи ще бъдат удвоени.

Официални данни показват, че производството на минерали в Индия (с изключение на атомни, дребни и енергийни въглеводородни минерали) е достигнало 1.40 трлн. рупии за финансовата 2023 – 2024 г. спрямо 1.24 трлн. рупии година по-рано.