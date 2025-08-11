РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев заради сезонни фактори

Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев заради сезонни фактори

Стойността на потребителската кошница е нараснала с 1 лев – от 97 на 98 лева. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

През последната седмица цените на някои основни храни на едро са се увеличили, като поскъпване се наблюдава при свинското месо, киселото мляко, сиренето, олиото, някои плодове, както и при доматите и краставиците.

Иванов обясни, че тези колебания в цените са причинени от сезонни и климатични изменения, както и от закъснели доставки, без наличието на други външни фактори.

