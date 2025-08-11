РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БАБХ закъснява с ваксинацията срещу болестта син език сред животните, алармира бивш неин служител

БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) закъснява с ваксинацията срещу болестта син език сред животните, алармира неин бивш заместник-директор и ветеринарен лекар д-р Ангел Мавровски.

В ефира на БНР той коментира, че официално са регистрирани 2 огнища – в Кюстендилско и Габровско, но според Националната овцевъдна и козевъдна асоциация има и друго – в Смолянско.

Животновъдни организации предупреждават, че ако не се вземат бързи мерки, болестта може да засегне стадата в две трети от страната.

Мавровски обърна внимание и на още едно обезпокоително обстоятелство – заболяването син език серотип 8 не е покриван от прилаганата в момента ваксина. Мавровски отчете, че у нас ваксините са за серотип 4, макар че в Европа има и за новата разновидност.

По този повод той призова за актуализиране на профилактичната програма, както и всеки ветеринарен лекар да имат достъп до информация какво се случва в съседните до него области. Мавровски допусна, че интерес от настоящата забавена ваксинация биха имали вносителите на месо.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени