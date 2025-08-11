БАБХ закъснява с ваксинацията срещу болестта син език сред животните, алармира бивш неин служител

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) закъснява с ваксинацията срещу болестта син език сред животните, алармира неин бивш заместник-директор и ветеринарен лекар д-р Ангел Мавровски.

В ефира на БНР той коментира, че официално са регистрирани 2 огнища – в Кюстендилско и Габровско, но според Националната овцевъдна и козевъдна асоциация има и друго – в Смолянско.

Животновъдни организации предупреждават, че ако не се вземат бързи мерки, болестта може да засегне стадата в две трети от страната.

Мавровски обърна внимание и на още едно обезпокоително обстоятелство – заболяването син език серотип 8 не е покриван от прилаганата в момента ваксина. Мавровски отчете, че у нас ваксините са за серотип 4, макар че в Европа има и за новата разновидност.

По този повод той призова за актуализиране на профилактичната програма, както и всеки ветеринарен лекар да имат достъп до информация какво се случва в съседните до него области. Мавровски допусна, че интерес от настоящата забавена ваксинация биха имали вносителите на месо.