Институтът за пътна безопасност иска обяснение за над 2,2 млн. лева премии в АПИ

Институтът за пътна безопасност е поискал обяснение от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изплатените през 2024 година премии за „добре свършена работа“, предаде БНР. Общата сума на бонусите надхвърля 2 274 000 лева и е разпределена между ръководните кадри в агенцията.

Председателят на института Богдан Милчев изразява остро недоволство, като посочва, че републиканската пътна мрежа е в изключително лошо състояние и ремонтни дейности почти не се извършват.

Милчев допълва, че България продължава да е сред страните в Европейския съюз с най-висок брой жертви по пътищата, а разпределянето на милиони левове под формата на бонуси в тази ситуация звучи като „подигравка с обществото и с жертвите на пътя“.