Номинационната комисия не допусна един от четиримата кандидати за членове на КПК

Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията допусна 3 от 4-те предложения, внесени в Народното събрание. Това са кандидатурите, предложени от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН. Предложенията им за членове на антикорупционната комисия са Стоян Петков, който в момента е начело на дирекция „Противодействие на корупцията“, заместникът му Петър Коев и адвокат Мария Даскалова.

На второто си заседание днес (11 август) Комисията не се произнесе по допустимостта на кандидата Аделина Натина – Зиколова поради непълнота във внесените от нея документи, като ѝ даде тридневен срок за предоставянето им.

От БНР допълват, че Натина е единствената кандидатура за член на антикорупционната комисия, която не е предложена от управляващите. Тя е предложение на фондация „Креативна общност“, основана от бившия съветник на министъра на отбраната Тодор Тагарев – Мустафа Емин, който в момента е съветник на лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов.

Членовете на Номинационната комисия са: Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата).

Припомняме, че от ПП-ДБ поискаха отстраняването на Силвия Къдрева, тъй като имат “сериозни притеснения относно независимостта ѝ. Същото становище изразиха и за Венера Милова. От опозицията смятат, че Къдрева, и Милова имат връзки с ГЕРБ-СДС.