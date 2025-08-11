Нова смесена камара ще представи българския бизнес във Франция в края на 2025 г.

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, е провел среща с ръководството на първата Българо-френска камара за икономическо сътрудничество /CCBF/, чийто централен офис е в Париж, съобщиха от работодателската организация. Председателите на новосъздадената смесената камара – Галя Паришева и Николай Костадинов, и Мария Василева, член на Управителния съвет, са представили идеята си за създаване на камарата.

Те са отбелязали, че е имало запитвания и интерес от страна на български фирми за съдействие при навлизане на френския пазар – търсенето на подкрепа за износ и установяване, свързване с бизнес партньори и други.

По време на срещата са набелязани сфери на сътрудничество между БТПП и смесената камара, като бе отчетен факта, че така ще се постигне

по-добър обмен на информация между българските и френските бизнес среди.

Цветан Симеонов е отбелязал, че по този начин се затваря кръга на обслужване на фирми в двете страни, тъй като в България активно работи Френско-българската търговска и индустриална камара.

От Българо-френската камара за икономическо сътрудничество са споделили, че си поставят амбициозната задача да организира представяне на българския бизнес във Франция в края на тази година. Фирмите, които проявяват интерес към предстоящите събития, могат да потвърдят на e-mail: [email protected].

Цветан Симеонов е изразил готовността на БТПП за съдействие на смесената камара при изпълнение на нейните цели и задачи в подкрепа на бизнеса от България и Франция.

Между януари и май тази година стокообменът между България и Франция възлиза на 829.77 млн. евро

при 903.55 млн. евро година по-рано. Добрата новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна.

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция у нас към 1 януари 2025 г. са в размер на 1.39 млрд. евро. Сред водещите френски инвеститори у нас са Société Générale, BNP Paribas, Dewavrin, Ciment Français,M.Bricolage, Mecamidi, Danon, Air Liquide, Groupe Schneider, Groupama, Veolia, Malteries Soufflet, Décathlon, Latécoère.