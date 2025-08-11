РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нова смесена камара ще представи българския бизнес във Франция в края на 2025 г.

CCBF Цветан Симеонов председател БТПП първата Българо-френска камара за икономическо сътрудничество

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, е провел среща с ръководството на първата Българо-френска камара за икономическо сътрудничество /CCBF/, чийто централен офис е в Париж, съобщиха от работодателската организация. Председателите на новосъздадената смесената камара – Галя Паришева и Николай Костадинов, и Мария Василева, член на Управителния съвет, са представили идеята си за създаване на камарата.

Те са отбелязали, че е имало запитвания и интерес от страна на български фирми за съдействие при навлизане на френския пазар – търсенето на подкрепа за износ и установяване, свързване с бизнес партньори и други.

По време на срещата са набелязани сфери на сътрудничество между БТПП и смесената камара, като бе отчетен факта, че така ще се постигне

по-добър обмен на информация между българските и френските бизнес среди.

Цветан Симеонов е отбелязал, че по този начин се затваря кръга на обслужване на фирми в двете страни, тъй като в България активно работи Френско-българската търговска и индустриална камара.

От Българо-френската камара за икономическо сътрудничество са споделили, че си поставят амбициозната задача да организира представяне на българския бизнес във Франция в края на тази година. Фирмите, които проявяват интерес към предстоящите събития, могат да потвърдят на e-mail: [email protected].

Цветан Симеонов е изразил готовността на БТПП за съдействие на смесената камара при изпълнение на нейните цели и задачи в подкрепа на бизнеса от България и Франция.

Между януари и май тази година стокообменът между България и Франция възлиза на 829.77 млн. евро

при 903.55 млн. евро година по-рано. Добрата новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна.

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция у нас към 1 януари 2025 г. са в размер на 1.39 млрд. евро. Сред водещите френски инвеститори у нас са Société Générale, BNP Paribas, Dewavrin, Ciment Français,M.Bricolage, Mecamidi, Danon, Air Liquide, Groupe Schneider, Groupama, Veolia, Malteries Soufflet, Décathlon, Latécoère.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени