И просто ей така дойде краят на „И просто ей така…”

Неотдавна излезе третият пореден сезон на ребуута на „Сексът и градът”, ала, малко преди сезонния финал, бе обявено, че това ще бъдат последните епизоди на „И просто ей така”. Макар някои фенове да бяха съкрушени от новината, мнозинството я прие ликувайки. Разказваме ви защо:

Краят бе обявен

Новината бе оповестена и в Instagram от Майкъл Патрик Кинг, шоурънър, сценарист и режисьор на телевизионните серии: „И просто ей така… продължението на вселената на „Сексът и градът” достигна своя край. Докато писах последния епизод от третия сезон на „И просто ей така”, установих, че това ще бъде идеалният момент да го спрем. Заедно със Сара Джесика Паркър, Кейси Блойс и Сара Обри, решихме да приключим популярните серии с финал от две части, увеличавайки последния сезон с цели два епизода. Досега Сара Джесика Паркър и аз изчаквахме да дойде идеалния момент, за да оповестим новината, понеже не искахме думата „финал” да почерни забавлението от гледането на сезона. С огромна признателност искаме да благодарим на нашите зрители, които поканиха тези персонажи да влязат в домовете и сърцата им през всички тези години.”.

Сериалът постави началото на „омразното гледане”

Както вече казахме, почти 3/4 от оригиналните фенове на „Сексът и градът” радостно приеха новината. Това се дължи на множеството проблеми в продължението „И просто ей така”, за които ще разкажем в следващата подточка.

Зрителите не само гледат с интерес новите серии, но и неспирно се оплакват от тях и критикуват почти всичко и всекиго. Така се зароди и новата английска фраза „to hate-watch”, която на български се превежда като „гледам с омраза”. С други думи, човек да гледа нещо, което му е много досадно, отвратително и чак противно, но да не може да спре да го гледа, защото се интересува какви ще бъдат развръзката и краят на визуалния разказ.

Подвозите на ребуута на „Сексът и градът”

От ляво надясно: Лиса Тод Уексли, Шарлот, Миранда, Кари и Сийма Пател.

А сега ще ви разкажем защо се зароди именно тази фраза, но ще има спойлери, така че, ако не искате да ги разберете, просто пропуснете тази подточка.

Миранда и Че.

Накратко всички любими персонажи от оригиналните серии са напълно неразпознаваеми в продължението. Шарлот се държи повече от истерично в почти всеки епизод, Кари все още не знае какво иска от живота и мъжете и се чуди какво да прави в свободното си време, след като става вдовица, а Миранда сякаш е била пожертвана, защото Синтия Никсън (нейната актриса) играе самата себе си, а не Миранда. Промените на последната са най-необясними и шокиращи.

Миранда, Кари и Шарлот.

В оригиналния сериал Миранда бе топ адвокат в престижна нюйоркска юридическа фирма, влюбена в Стив и щастлива да отглеждат заедно сина си Брейди. В ребуута Миранда вече сякаш не обича Стив и главно неглижира порасналия си син. Нещо повече – изведнъж тя решава да се разведе със Стив (който е състарен прекалено много и глухоням), защото новата нонбинарна героиня Че (Сара Рамирес) изцяло обръща „дърворезбата” на Миранда с прост „fingering” (нов сексуален термин, използван доста в лесбийските среди). Въпреки че Миранда ясно и категорично заявява, че изобщо не си пада по жени в трети епизод на първия сезон на „Сексът и градът”.

Кари, с най-новата си най-добра приятелка- Сийма.

Част от другите промени включват смъртта на Тузара, внезапното заминаване на Станфорд за Япония (актьорът Уили Гарсън почива от рак преди 4 години), децата на Шарлот и Миранда се държат като глезени хлапета без родителско възпитание (като Роуз вече се нарича Рок и е нонбинарна), другата любов на Кери Ейдън дава признаци на психопат убиец, а новите персонажи Сийма, Ная и Лиса Тод Уексли хем са част от групата, хем са напълно ненужни и излишни в сценария, бидейки добавени в сериала заради раста и етноса им. Това, разбира се, са само малка част от всичките (ненужни, нежелани) промени в продължението на „Сексът и градът”, които успяха за отрицателно време да отвратят върлите му фенове. Да не споменаваме, че и модата, и сексът, направили телевизионния разказ толкова иконичен, също са едва забележими…

Отмъщението на Ким Катрал

Ким Катрал: „Не искам да изпадам в ситуация, където дори и за един час да не мога да се наслаждавам.“.

Разбира се, най-големият червен картон в „И просто ей така” е отсъствието на Саманта Джоунс. Персонажът на Ким Катрал не само е независима, софистицирана, красива, сексапилна, забавна, уверена и успешна бизнесдама, но и главно превърна “Сексът и градът” в това, което е.

На екрана – неразделни, в реалния живот – илюзия…

Уви, заради професионални и лични разногласия с останалите три актриси (Кристин Дейвис, Синтия Никсън и Сара Джесика Паркър) и абсурдните сценарии, Ким решава да се оттегли от поредицата, без да заснеме трети филм или да вземе участие в ребуута. Както изглежда, Сийма Пател (Сарита Чоудхури) трябваше да бъде новата Саманта в продължението, но без особен успех.

Но Ким Катрал успя да си отмъсти. Заради лоялните си фенове, 68-годишната актриса най-накрая скланя да се появи за борени минути във финалния епизод на втория сезон на „И просто ей така”, но срещу три условия. Първо, няма да контактува директно с останалите си ти „екранни приятелки“, второ, да бъде облечена от оригиналния костюмен дизайнер Патриша Фийлд и трето, да ѝ бъдат платени 1,69 милиона американски долара.

Няколкото минути на триумф на Ким Катрал в последния епизод на втория сезон.

А по случай обявения край на продължението, Ким сподели много лаконична и енигматична снимка в Instagram профила си. На нея се вижда красив залез над прекрасен плаж, а придружаващият я текст гласи само: „Това е краят на много дълга седмица”. Феновете, обаче, веднага разбраха значението зад фотографията.

Както гласи българската поговорка: „Който се смее последен, се смее най-добре”, в този случай – Ким Катрал, вдигаща тост с чаша приказен коктейл, на някой чуден остров, радвайки се, че не бе част от ребуута на „И просто ей така”…