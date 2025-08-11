Защо трябва да включите повече сладки картофи в диетата си

Различни форми на сладки картофи отдавна присъстват на празничните трапези, в бургер заведения и в южните кухни, но репутацията им на сладка гарнитура често ги подценява. В крайна сметка, този цветен кореноплод е много повече от просто утешителен и вкусен – той е богат на хранителни вещества, които подпомагат зрението, храносмилането, имунитета и дори здравето на сърцето.

„Сладките картофи са хранителен избор, който предлага сладост и удовлетворение заедно с важни витамини, минерали и фибри,“ казва Лиза Йънг, дипломиран диетолог, автор на Finally Full, Finally Slim и преподавател по хранене в Нюйоркския университет. „Когато се консумират в разумни количества и се приготвят просто, те могат да бъдат вкусна и полезна част от почти всяка хранителна програма.“

Какво представляват сладките картофи?

Сладките картофи са нишестени кореноплодни зеленчуци, които се срещат в различни цветове – най-често оранжеви, следвани от лилави, бели и жълти.

Въпреки че споделят име с белите картофи, те не са близки роднини. „Сладките картофи принадлежат към семейството на поветиците, докато белите картофи са част от семейство Картофови (Solanaceae),“ обяснява Ейми Гудсън, диетолог от Тексас и основател на The Sports Nutrition Playbook. „Сладките картофи имат различен хранителен профил.“

Например, те обикновено са по-богати на някои ключови хранителни вещества и имат по-нисък гликемичен индекс, което означава, че повишават кръвната захар по-постепенно от белите картофи. „Това ги прави по-добри за поддържане на стабилни нива на кръвна захар,“ отбелязва Йънг.

От кулинарна гледна точка сладките картофи са също толкова универсални, колкото и полезни – подходящи за сладки и солени ястия. Може да се пекат цели, да се нарязват на кубчета за печене, да се намачкват с подправки, да се смесват в смутита или да се режат на пържени резенчета. Макар сезонът им да е основно есента и зимата, те са налични целогодишно в повечето магазини.

Колко калории има в един сладък картоф?

Сладките картофи не само са хранителни, но и съдържат по-малко калории, отколкото много хора предполагат. Един малък сладък картоф (около 100 г) има приблизително 80 калории, според Министерството на земеделието на САЩ. Същата порция осигурява над 4 г фибри, които подпомагат храносмилането, регулират кръвната захар и създават чувство за ситост. „Ниското съдържание на калории плюс високото съдържание на фибри правят сладките картофи добра храна за здравословно управление на теглото,“ казва Йънг.

Те са особено богати на бета-каротин – мощен антиоксидант, който тялото превръща във витамин А. Един среден сладък картоф осигурява над 100% от препоръчителния дневен прием на витамин А. Този витамин подпомага зрението, имунната функция и здравето на кожата. Освен това съдържат манган, калций, магнезий, фосфор и витамин C – хранителни вещества, важни за имунитета, здравето на костите, развитието на мозъка и производството на колаген. Те са особено богати на калий – малък сладък картоф доставя почти 500 мг от минерала, който е ключов за здравето на сърцето и регулирането на кръвното налягане.

Може ли да се ядат сладки картофи всеки ден?

Въпреки ползите, сладките картофи трябва да се консумират умерено. „Те все пак са нишестен зеленчук, който може да повиши кръвната захар, ако се яде в големи количества или се приготвя с добавена захар,“ предупреждава Йънг. Най-добре е да се приготвят печени, варени или на пара – без пържене и без прекомерно масло и захар.

Сладките картофи са естествено богати на оксалати – вещества, които при някои хора могат да допринесат за образуване на бъбречни камъни. Хора с бъбречни заболявания или склонност към камъни трябва да се консултират с лекар. Освен това прекомерната консумация на фибри може да доведе до подуване или запек.

Въпреки тези съображения, „няма много недостатъци в консумацията на сладък картоф,“ казва Гудсън. „Неговата естествена сладост, съчетана с ключови витамини и минерали, го правят интелигентно допълнение към повечето балансирани диети.“

Четете още: Какво се случва с костното ви здраве, когато приемате витамин D и калций заедно?