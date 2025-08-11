Полиция нахлу в пункт за ГТП, развали схема за прегледи

Столични полицаи объркаха сметките на десетки шофьори от столицата, които са се надявали да прекарат старите си автомобили на технически преглед, без да ги върнат за лоши показатели, информираха от МВР. В сектор „Икономическа полиция“ в СДВР бил получен т.нар. оперативна информация, която най-вероятно си е била чист донос, че в пункт за ГТП на „Сточна гара“ се върти далавера с прегледите.

Информацията сложила началото на специализирана полицейска операция в пункта, като в нея взели участие и представители на ИА „Автомобилна администрация“. В хода на проверката полицейските служители установили тръбопровод, свързващ газ-анализатора със сонда, към единия край на която бил присъединен маркуч.

Проследявайки го, служителите забелязали, че влиза в офисното помещение през прикрита дупка в стената. В съседното помещение същият маркуч бил присъединен към бутилка за газ с прикрепен редуцил-винтил към нея, заедно с два монометъра. От клапана на редуцил-вентила се коригирало количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила, довеждал до разреждане или насищане на сместа. По този начин се постигало покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил.

Според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил, без да има други свързани устройства по пътя на газовете, които биха довели до промяна на концентрацията им. Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването на годишен технически преглед. Съгласно нормативната уредба лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете.

В случая наличието на допълнителна система, включена към основната, повлиявала пряко върху концентрацията на измерваните газове и така данните били манипулирани. А информацията, която се подавала в ИА „Автомобилна администрация“ въобще не отговаряла на стойностите, които показвал автомобилът, обект на диагностика, а изготвеният протокол бил с невярно съдържание.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 311 от НК. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.

В хода на проверката служителите установили и злоупотреба с лични данни – в протоколите за извършен ГТП на повече от 100 автомобила били вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.