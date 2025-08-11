Gemfields продаде производителя на яйца-бижута Fabergé за 50 млн. долара

Gemfields Group съобщи в понеделник (11 август), че е продала Fabergé Ltd – производителя на инкрустираните с бижута яйца Fabergé – на SMG Capital за 50 млн. долара – част от усилията на минната компания за цветни скъпоценни камъни да оптимизира бизнеса си.

Gemfields, която добива цветни скъпоценни камъни в Африка, се съгласи да продаде Fabergé на SMG Capital – американска инвестиционна компания, собственост на технологичния предприемач Сергей Мосунов.

Мосунов, който е рисков капиталист и инвеститор в нововъзникващи фирми, заяви, че е „голяма чест … да стана пазител на толкова изключителна и световно призната марка“. Той е руски гражданин, установил се във Великобритания.

„Уникалното наследство на Fabergé, с връзки с Русия, Англия, Франция и САЩ, открива значителни възможности за укрепване на позициите ѝ на световния луксозен пазар и за разширяване на международното ѝ присъствие“, коментира Мосунов.

Продажбата слага край на прегледа на дейността, започнат от Gemfields в края на миналата година. Групата придоби бижутерийната марка през 2012 г., за да подсили бизнеса си със скъпоценни камъни и да използва името за популяризиране на своите изделия.

Fabergé, която произвежда и луксозни бижута, часовници и поръчкови произведения, е основана от Густав Фаберже през 1842 г. и е най-известна с успеха на 50-те яйца с бижута, поръчани от Руското императорско семейство в периода 1885–1916 година.

Руската революция слага насилствен край на House of Fabergé, когато болшевиките конфискуват работилниците, спират производството и императорското семейство бяга от страната. Марката е възродена през 2009 г. с първата си колекция от 1917 г. насам.

В понеделник (11 август) Gemfields заяви, че ще използва приходите от сделката за капиталови инвестиции в своите минни операции в Мозамбик и Замбия.

