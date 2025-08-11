Разговорите между Тръмп и Путин може да се проведат в хотел в Гирдвуд

Разговорите между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, насрочени за 15 август, може да се проведат в Гирдвуд – курортен град в южната част на община Анкоридж в американския щат Аляска. Това съобщава местното издание Alyaska Landmine, позовавайки се на източник.

„Бяхме информирани, че срещата може да се проведе в Alyeska Resort в Гирдвуд. Интересното е, че датите от 12 до 16 август напълно отсъстват от календара им за резервации“, пише Alyaska Landmine в Х. Отбелязва се още, че в хотела не може да резервират стаи само за 14 и 15 август.

На 9 август

Доналд Тръмп заяви, че се надява да се срещне с Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Кремъл потвърди мястото и датата на срещата. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, дискусиите ще се съсредоточат върху варианти за уреждане на руско-украинския конфликт.

CBS News, позовавайки се на източници, съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски може да вземе „някакво участие“ в разговорите.