След влезли в сила 7 присъди 50-годишен мъж пак отива на съд за катастрофа с един загинал

Окръжната прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу 50-годишен мъж с инициали Д.Д., обвинен в това, че е причинил смърт и нанесъл средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие, информират от пресцентъра на прокуратурата. Оттам допълват, че обвиняемият е осъждан и преди с влезли в сила 7 присъди. Многократно е санкциониран по административен ред за извършени административни нарушения по Закона за движението по пътищата.

Трагичният случай е от преди 3 години и половина, когато на 8 февруари 2022 г. Д.Д. удря с колата си мотокултиватор с прикачено към него ремарке без светлоотразителни елементи. Земеделската машина се движела със скорост от около 10 км/ч по улица в село Благово, която е част от републикански път. На неукрепена седалка до водача – И.Я. се возел С.Ц.

При удара, при който Д.Д. ударил ремаркето с предната част на колата си, която шофирал с 92 км/ч, С.Ц. и И.Я. паднали на платното за движение. Пътуващият в мотокултиватора загинал на място от получената множествена травма, а на водача му била причинена средна телесна повреда.

Делото продължава в съда.