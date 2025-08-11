Радев наложи вето върху промените в Закона за държавата собственост

Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за държавната собственост, като обяви, че ще върне за ново разглеждане приетите на 31 юли текстове. Те засягат режима на сделките с държавно имущество, включително предприятия от т.нар. забранителен списък. Според държавния глава измененията премахват важни законови гаранции и създават условия за прикриване на политическа отговорност, а също така легализират отказ от конституционни правомощия на изпълнителната власт при управление и разпореждане с държавни активи.

В мотивите си Радев подчертава, че измененията улесняват продажбата на имущество от държавни дружества в забранителния списък, като отпада изискването за предварително решение на Народното събрание. Според него това може да обезсмисли самото съществуване на списъка и да се отрази негативно върху активите на дружествата.

За измененията в Закона за насърчаване на инвестициите и в Закона за опазване на околната среда президентът заявява, че подкрепя идеята за ускорени процедури при значими обществени проекти, но само при обективни критерии и спазване на принципите за предвидимост. Той предупреждава, че новото определение за „обект със стратегическа важност“ може да позволи заобикаляне на установени процеси и да отклони ускорените процедури от първоначалното им предназначение.

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли с гласовете на ГЕРБ, „Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването.

Това беше последният приет законопроект, преди народните представители да излязат в лятна ваканция.

Съгласно новите текстове, обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50% държавно участие, както и други обекти, ще се продават чрез електронен търг. Продажбата и замяната на имоти – частна държавна собственост, които са под управлението на Министерството на отбраната, ще се извършва от областните управители по местонахождението на имотите или от министъра на регионалното развитие чрез Агенцията за публичните предприятия и контрол.