Стив Возняк срещу YouTube заради измами с дийпфейк и криптовалути

Съоснователят на Apple Стив Возняк заяви, че е пострадал след като е станал неволен образ на измама с биткойн в YouTube и се страхува, че същата схема сега подхранва глобална вълна от дийпфейк измами, насочени към технологични титани като Илон Мъск и Джеф Безос.

В интервю за CBS News Возняк разказа, че измамниците са взели старо видео, в което той говори за биткойн, и „са му сложили хубава рамка с биткойн адрес“, обещавайки да удвоят всяка изпратена сума. „Разбира се, това е измама“, каза той.

Схемата излезе наяве едва когато съпругата му Джанет получила имейл от жертва, която я питала кога ще си върне парите. „Някои хора казаха, че са загубили всичките си спестявания“, каза Возняк. „Това е престъпление. Когато видиш престъпление, добрият човек трябва да се намеси и да направи нещо, за да го спре.“ Но, според него, YouTube не е предприел никакви действия. „Никога не успяхме да стигнем до YouTube; нашият адвокат е говорил с техния адвокат, това е всичко“, допълни той, като отбеляза, че многократните искания на Джанет за сваляне на видеата са останали без отговор. „Те отказаха“, добави Возняк.

Сега той съди YouTube от името на жертвите, но делото е блокирано вече пет години заради член 230 от Закона за комуникационната почтеност (Communications Decency Act), който освобождава платформите от отговорност за съдържание, генерирано от потребителите. „Законът казва, че каквото и да бъде публикувано, те нямат никаква отговорност. Абсолютно никаква“, обясни той.

За Возняк този инцидент показва колко далеч е интернетът от първоначалните си идеали. „Когато интернетът започна да бъде публична среда, той изглеждаше като инструмент за демократизиране на информацията“, каза той. „Обичах го точно заради това!… После дойдоха социалните мрежи и Google. Google трябваше да печели пари. А единственият начин да печелиш е чрез проследяване на потребителите и продаването на тази информация на рекламодатели.“

стив возняк Епъл

„Няма достатъчно реална сила за борба“ с измамите, добави той, посочвайки милиарди загуби всяка година от криптовалути и AI измами.

