Облачните услуги – бизнес за над 600 млрд. долара и ключ към корпоративния AI

Световният пазар на облачни услуги надхвърли 600 млрд. долара, а трима технологични титани – Microsoft, Amazon и Google – водят ожесточена битка за доминация. Според нов анализ на пазарния анализатор на „ЕЛАНА Трейдинг“ Климент Робев именно облачната инфраструктура се превръща в ключовата арена, където ще се реши и надпреварата за корпоративния изкуствен интелект.

Но какво точно са „облачните“ услуги? Те позволяват на бизнеса да съхранява информация, да управлява приложения без да разполага със собствени сървъри и физически центрове за данни. Осигуряват гъвкавост и бърз достъп. Но и не само! Ако преди десетилетие „облакът“ беше просто начин за съхранение, днес той е и платформа за иновации и оптимизации. Затова и търсенето расте експоненциално. А битката се води между тези, които осигуряват предлагането. Битка за пазарен дял, за доверие и най-вече за контрол над корпоративния AI.

От място за съхранение до платформа за иновации

Преди десетилетие „облакът“ беше просто удобен начин за съхранение на файлове. Днес той е гръбнакът на глобалната дигитална икономика – среда, в която се разработват, внедряват и мащабират най-иновативните AI решения. Облачните платформи вече не само поддържат ежедневните операции на бизнеса, но и определят способността му да създава конкурентни предимства в бъдеще.

Гиганти в битка

В анализа си Робев откроява трите най-големи играча в сектора:

Amazon Web Services – лидер по пазарен дял, с отворена AI екосистема и приходи от 30.9 млрд. долара за второто тримесечие на 2025 година;

– лидер по пазарен дял, с отворена AI екосистема и приходи от 30.9 млрд. долара за второто тримесечие на 2025 година; Microsoft Azure – облачните услуги носят над 60% от приходите на компанията;

– облачните услуги носят над 60% от приходите на компанията; Google Cloud – с фокус върху анализа на данни и интеграция на AI, генерира 13.6 млрд. долара приходи за второто тримесечие на 2025 година.

Тук големият въпрос е може ли Alphabet да монетизира AI същността си толкова бързо, колкото Microsoft? Вероятно да, защото силата на Google Cloud е в анализа и данните. За компании, които искат да свържат собствени данни с интелигентни модели, Google предлага най-технологично напредналата среда, позволяваща на бизнеса за кратък период от време да внедри точните AI решения.

AI – следващият хоризонт

Изкуственият интелект вече не е просто удобен инструмент, а стратегически актив. „Бизнесът се нуждае от инструменти, които анализират, автоматизират и оптимизират процесите – и именно облачните платформи са мястото, където тези решения се раждат“, подчертава Робев. Ясно ли е бъдещето на новия сектор или има предпоставки за купесто дъждовна облачност?

Небето не е лимитът

AI не е просто да потърсим съдействие или информация от ChatGPT. „Облачната“ платформа е избор, който не само обслужва настоящите операции, но и определя способността за иновации в бъдеще.

Навярно в тази битка победителят няма да е един, защото всяка компания избира партньор спрямо своята дигитална зрялост и култура. Но едно е сигурно – „облачният“ пейзаж коренно се промени след революцията на изкуствения интелект, а „облачните“ услуги ще са водеща предпоставка за натрупването на нови трилиони към пазарните капитализации на най-големите компании в света.