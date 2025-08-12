РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 100 са глобите за неправилно паркиране при проверките по Северното Черноморие

Наложени са над 100 глоби за неправилно паркиране при проверките по Северното Черноморско крайбрежие през миналата седмица. Това е резултатът от съвместната двудневна акция, която е проведена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов. Проверките на 6 и 7 август са извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда.

Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство.

Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи.

Най-често посочваната от тях причина за нарушенията е липсата на информация, непознаване на закона и на българския език, съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна. Информационните табели, поставени от Министерството на околната среда и водите, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите.

Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство

и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години. До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева.

Съвместните проверки са направени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция са инспектирали и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.

Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май-30 септември.

