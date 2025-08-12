РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мъск обвинява Apple в нарушаване на антитръстовите закони в областта на AI

Илон Мъск

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че Apple нарушава антитръстовите закони, като ограничава конкуренцията в областта на изкуствения интелект. Бизнесменът написа за това на страницата си в социалната мрежа X.

Според Мъск, корпорацията не позволява на никоя компания освен OpenAI да заема първия ред в класацията на приложенията в AppStore в категорията изкуствен интелект. В същото време приложенията на X или Grok не са включени в секцията „Задължителни“ в App Store, въпреки факта, че X е на първо място по популярност сред новинарските приложения в света, а Grok е пето сред всички приложения.

„И това е явно нарушение на антитръстовите закони. xAI скоро ще се яви на съд“, написа Мъск в публикацията си.

На 10 август изкуственият интелект o3 на OpenAI спечели убедителна победа над модела Grok 4, разработен от xAI на Мъск, на финала на шахматния турнир Kaggle AI Exhibition. Крайният резултат беше 4:0 в полза на o3, което добави допълнителна пикантност към дългогодишното съперничество между съоснователя на OpenAI Сам Алтман и Мъск, който преди това се опита да придобие OpenAI след неговото напускане.

