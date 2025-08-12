„Уни Енерджи“ е кандидат за покупката на бензиностанциите на „НИС Петрол“ у нас

Търговецът на автомобилни горива на дребно „Уни Енерджи“ ООД е уведомил Комисията за защита на конкуренцията, че иска да придобие едноличен пряк контрол върху „НИС Петрол“ ЕООД, съобщават от регулатора. Става въпрос за целия дял в дъщерната фирма.

Съгласно уведомлението се очаква операцията да окаже въздействие върху следните продуктово-географски пазари в страната: производство и внос; съхранение на горива; търговия на едро; търговия на дребно (до крайни потребители).

„Уни Енерджи“ ООД извършва дейност на територията на България.

„Уни Енерджи“ ООД е сред съдружниците в „Авиа България“ ООД, според справка в търговския регистър, която притежава веригата бензиностанции „Авиа“ (Avia).

„НИС Петрол“ ЕООД има бизнес у нас, свързан с търговия с автомобилни горива на дребно, търговия с автомобилни горива на едро, внос на автомобилни горива, както и съхранение на автомобилни горива (за собствени цели).

От „Уни Енерджи“ искат КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната, отбелязват от регулатора.

„Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, отбелязват от регулатора.

В края на юли бе съобщено, че регистрираната в Сърбия компания за търговия петрол и газ NIS (Naftna Industrija Srbije), собственик на бензиностанциите „Газпром“ в България, е решила да напусне страната ни. Мотивът е затрудненията с операциите по веригата у нас, според финансовия отчет на фирмата. Дъщерното дружество „НИС Петрол България“ контролира верига от 22 бензиностанции в България, които оперират под марката „Газпром“. Около 45% от НИС са собственост на „Газпром нефт“, приблизително 11% притежава нейната компания майка „Газпром“ и близо 30% са собственост на сръбското правителство. Останалите акции са в ръцете на дребни акционери.

„Нефтена Индустрия Сърбия“ (НИС) е една от най-големите нефтени компании на територията на Югоизточна Европа.

„НИС“ АД – Сърбия е основен доставчик на всички петролни продукти и горива, внасяни от собствена петролна рафинерия в сръбския град Панчево.

„НИС Петрол“ ЕООД инвестира в покупката на петролна база – склад за петролни продукти и горива в Костинброд, Софийска област. Тя обслужва всички обекти, собственост на дружеството, като и търговия на едро с външни контрагенти.