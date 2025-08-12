РЕГИСТРИРАЙ СЕ
2,7 милиона туристи са посетили България през първите пет месеца на годината

От януари до края на май 2025 година в България са регистрирани 2,7 милиона туристи, съобщи заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Тя свърза този резултат и с присъединяването на страната към Шенген от началото на годината.

За периода са отчетени над 6 милиона нощувки. Според Георгиева с планираното въвеждане на еврото от началото на 2026-а България ще стане още по-привлекателна за чуждестранните туристи.

Заместник-министърът подчерта, че приемането на еврото ще засили сигурността, стабилността и гъвкавостта на страната, като ще допринесе за нова идентичност в европейски и глобален контекст и ще привлече повече инвестиции.

