Китай създава най-голямата корабостроителна компания в света за 16 млрд. долара

Тази седмица в Китай ще завърши сливането на две държавни корабостроителни компании. То се оценява на 16 милиарда долара. Сливането на China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry ще създаде най-голямата корабостроителна компания в света със 17% дял от световния пазар и общи приходи от около 18 милиарда долара. Комбинираният ѝ портфейл от поръчки включва повече от 530 кораба с общ дедуейт от 54 милиона тона, което е най-високото ниво в света. Това съобщава The Wall Street Journal.

CSSC и China Shipbuilding Industry първоначално са били една компания, но през 1999 г. тя е разделена по решение на правителството на Китай с цел засилване на конкуренцията. Сега курсът е насочен към консолидиране на държавни компании предимно в индустрии, свързани с военното производство. Двете компании имат предимно търговска насоченост, но CSSC изпълнява и големи поръчки за китайския флот, а China Shipbuilding Industry е проектирала и построила първия китайски самолетоносач – Shandong.

Според експерти, интервюирани от The Wall Street Journal, сделката би позволила на Китай да постигне значителен напредък в дългогодишния си стремеж да доминира в световното корабостроене.

През 2024 г. корабите, построени в азиатската страна, представляват около 55% от световния тонаж.

За сравнение, САЩ имат дял от 0.05 процента. Капацитетът на Китай за корабостроене е 232 пъти по-голям от този на Съединените щати.

Сливането на водещите корабостроителни компании би позволило на Китай, според експерти, да се противопостави на мерките на администрацията на Доналд Тръмп, която наложи такси върху кораби, произведени в Китай или собственост на китайски компании.