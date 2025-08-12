Финландия стана първата страна от НАТО, която повдигна обвинения срещу капитана и екипажа на руски кораб от „сенчестия флот“, прекъснал подводни кабели в Балтийско море.

В рядко предприеман ход, финландската брегова охрана през декември 2024 г. се качи на борда и конфискува петролния танкер Eagle S, след като плавателният съд беше влачил котвата си по дъното на Балтийско море в продължение на почти 100 км, прекъсвайки пет електрически и телекомуникационни кабели. Капитанът, първият и вторият помощник-капитан, които първоначално бяха арестувани, а след това освободени с условие да не напускат Финландия, вече са обвинени в тежък вандализъм и упорита намеса в телекомуникациите. Процесът им може да започне през следващите седмици, като ги грози максимална присъда от 13 години затвор.

Тримата – граждани на Грузия и Индия – отричат обвиненията по време на предварителното разследване и оспорват юрисдикцията на Финландия, тъй като щетите са нанесени в международни води.

Eagle S, плаващ под флага на островите Кук и превозващ петрол от Русия за Египет според данни от проследяващите устройства на кораби, получи позволение да напусне Финландия през март. Плавателният съд се смята за част от „сенчестия флот“, обслужващ Русия, тъй като е превозвал петрол от руски пристанища, докато собствеността му е прикрита чрез регистрация в Дубай, който не разкрива крайните собственици. Корабът няма застраховка от западни застрахователи.

През май 2025 г. танкерът бе включен в санкционния списък на ЕС срещу Русия заради „нередовни и високорискови практики в корабоплаването“. Енергийните и телекомуникационни връзки между страните от НАТО в Балтийско море са били обект на саботажи през последните две години, много от които са свързани с кораби от „сенчестия флот“, използвани за заобикаляне на западните санкции. Като прикриват собствеността си и избягват бизнес със западни компании, тези танкери затрудняват съюзниците на Украйна в прилагането на санкциите. В някои случаи корабите се смятат за собственост на руски субекти, но в много други принадлежат на търговски оператори, търсещи по-висока печалба.

В момента капитанът на китайския кораб Newnew Polar Bear е подсъдим в Хонконг за саботажа през октомври 2023 г. на газопровод между Финландия и Естония. Но обвиненията, повдигнати в понеделник от Финландия, представляват първият случай, когато наказателно дело за скорошен саботаж в Балтийско море се води в страна от НАТО.

Акцията на Финландия за конфискация на Eagle S по Коледа, при която специални гранични части се спуснаха с въжета от хеликоптер върху кораба, беше приветствана от други страни като пример за най-добри практики при справяне със саботаж.

Политиците в региона около Балтийско море са разделени по въпроса дали множеството инциденти със саботажи са резултат от целенасочени действия на Русия или от лошо управление на често зле поддържани кораби. Правителствата на НАТО също проучват правните си правомощия да задържат кораби, замесени в бъдещи саботажи.

Eagle S доброволно навлезе в териториалните води на Финландия след искане от местните власти. Но Yi Peng 3, китайски кораб, обвинен в прекъсване на два кабела в Балтийско море през ноември миналата година, отказа исканията на Швеция да влезе в нейните води и напусна района, без прокурорите да инспектират кораба.

