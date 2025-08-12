РЕГИСТРИРАЙ СЕ
АИКБ подкрепя предложените от МОН реформи в учебните планове за гимназиите

УчилищеКомпютърен кабинет

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява своята категорична подкрепа за предложените от Министерството на образованието и науките реформи в учебните планове в гимназиална степен, насочени към осигуряване на повече учебни часове по основните общообразователни предмети. Това става ясно от писмо на работодателската организация. АИКБ години наред поставя акцент върху необходимостта от актуализиране и прецизиране на учебните планове, повишаване на качеството на обучението, модернизиране и адаптиране на образователната система към съвременните потребности на икономиката.

От асоциацията многократно са посочвали необходимостта от по-тясна връзка между системата на образованието и пазара на труда. „Подкрепата ни за реформи е видна и в одобрените от нас приоритети, насочени към ориентирането на образованието към реалните нужди на бизнеса, което предполага прецизиране на учебните планове, подобряване на механизмите за финансиране и стимулиране на обучението в дефицитни специалности, включително и въвеждане на задължителна матура по математика“, отбелязват от асоциацията.

От бизнеса подкрепят напълно и приемат като особено важна стъпка увеличаване на часовете

по български език и литература, математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизации, както и гражданско образование. „Развитието на икономиката в момента изисква децата да притежават широк кръг от комплексни умения, базирани на повече компетентности и отговарящи на съвременните реалности. Повишеният брой часове в гимназиален етап по математика, български език и литература, природни и обществени науки ще повиши качеството на образованието, ще стимулира учениците да инвестират повече усилия и ще гарантира, че ще разполагат с необходимите компетенции за професионална реализация“, посочват от работодателската организация.

А увеличаването на броя на избираемите учебни часове във втори гимназиален етап, извън часовете за профилирана и професионална подготовка, предоставя допълнителна възможност на училищата да изберат към кои предмети да насочат тези часове, отчитайки обхвата на знанията и уменията, мотивацията и интересите на учениците. Според становището на АИКБ, преместването на част от съдържанието на професионалната подготовка от втори гимназиален етап в класове от първи гимназиален етап позволява по-ранно усвояване на професионални знания и умения, повече възможности за доразвитие и надграждане, повишени възможности за бърз и плавен преход към пазара на труда.

„В този контекст подкрепяме предложените от Вас реформи, които поставят фокус върху стратегически важни направления като математиката, български език и литература, природни и обществени науки, както и разширяването на възможностите за практически ориентирано образование“, отбелязват от работодателската организация.

