Над 330 от пожарите у нас са умишлени или по невнимание, съобщи Митов

Тази седмица в страната са регистрирани над 1000 пожара, съобщи вътрешният министър Даниел Митов след заседание на оперативния щаб. Два от тях са по-проблемни – край Сунгурларе и в Пирин.

Установени са над 330 палежа – както умишлени, така и по невнимание, приблизително поравно. Част от извършителите на умишлени палежи вече са установени.

За гасенето на пожара в района на Сунгурларе се полагат най-големи усилия, като се използват шведски самолети и хеликоптери, както и американски хеликоптер от базата в Ново село.

